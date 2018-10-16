Нефть продолжает дорожать на фоне геополитических рисков

16 октября 2018 10:54 (UTC+04:00)

Мировые цены на нефть во вторник утром растут на фоне геополитических рисков, связанных с ситуацией вокруг пропажи саудовского журналиста в Турции и санкциями США против Ирана, свидетельствуют данные торгов, передает ПРАЙМ.

Стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,31 процента, до 81,03 доллара за баррель, цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,11 процента, до 71,86 доллара за баррель.

Продолжают поддерживать нефтяные котировки геополитические риски на Ближнем Востоке, в частности — отношения между США и Саудовской Аравией в связи с исчезновением саудовского журналиста Джамаля Хашукджи. Хашукджи пропал в Турции 2 октября, после того как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

Инвесторы продолжают следить за ситуацией вокруг санкций США против Ирана. Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения о ядерной программе с Ираном и восстанавливает все санкций против страны, в том числе вторичные, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Более существенные санкции, которые охватят экспорт нефти, должны вступить в силу с 4 ноября.

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