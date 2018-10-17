«Узбекнефтегаз» обсудил в Пекине строительство новой ветки газопровода «Узбекистан-Китай»

БАКУ /Trend/ - Делегация компании «Узбекнефтегаз» во главе с исполняющим обязанности председателя правления Бахромом Ашрафхановым 10-12 октября 2018 года находилась с рабочим визитом в Пекине, сообщили в среду в пресс-службе узбекской компании.

Делегация посетила компанию Richfit и ознакомилась с системой управления ресурсами предприятия (ERP), а также ознакомилась с научно-исследовательским институтом нефтехимии Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC), где ей были представлены новейшие научные достижения.

Узбекская делегация также посетила компанию Beijing Petroleum Machinery, специализирующуюся на производстве нефтегазового оборудования.

Представители «Узбекнефтегаз» провели переговоры с президентом CNPC Ван Илином и председателем Совета директоров компании TAPLINE Мэн Фаньчуном.

В частности, с компанией CNPC обсуждались итоги реализации совместных инвестиционных проектов. Илин отдельно подчеркнул положительные результаты в процессе бурения скважины М-15 месторождения «Мингбулак». Он отметил эффективность работы, проводимой на данном месторождении.

Также рассматривались вопросы строительства четвёртой нитки газопровода «Узбекистан-Китай», разработки месторождения Хаджисаят, экспорта узбекского природного газа в Китай и т.д.

В ходе встречи с представителями компании TAPLINE состоялось детальное обсуждение существующих и перспективных направлений сотрудничества. Стороны высоко оценили плодотворное двустороннее взаимодействие. Его результатом явилось успешная реализация проектов по строительству трёх ниток газопровода «Узбекистан-Китай», что заложило основу для налаживания торговых взаимоотношений в сфере поставки природного газа в Китай.

Стороны рассмотрели вопросы эксплуатации газопровода «Узбекистан-Китай», график транспортировки природного газа, а также подготовительные работы по проекту строительства четвёртой нитки газопровода «Узбекистан-Китай».

Отметим, что Китай является основным внешнеторговым партнёром Узбекистана. В январе-сентябре 2018 года торговый оборот между Узбекистаном и Китаем составил 4,43 миллиарда долларов, из которых 1,94 миллиарда долларов приходится на экспорт из Узбекистана, а 2,49 миллиарда долларов – на импорт из Узбекистана.

В стране действует более 700 предприятий с участием китайского капитала.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

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