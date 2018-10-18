Цены на азербайджанскую нефть 17 октября продолжили снижение

БАКУ /Trend/ - Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли», на базисе CIF в итальянском порту Аугуста в среду составила 80,85 доллара за баррель, что на 0,84 доллара меньше показателя вторника, сообщил Trend в четверг источник на нефтегазовом рынке страны.

На базисе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light 17 октября составила 80,06 доллара за баррель, подешевев на 0,84 доллара по сравнению с предыдущим показателем. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует этот сорт по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также в грузинский порт Батуми – по железной дороге.

Азербайджан также продает свою нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку-Новороссийск. Цена на URALS с отгрузкой из порта в среду составила 77,06 доллара за баррель, что на 0,83 доллара меньше показателя вторника.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 17 октября составила 80,5 доллара за баррель, что на 0,5 доллара меньше предыдущего показателя.

(Автор: Илькин Шафиев)

Твиттер: @IlkinShafiyev

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