Компания из ОАЭ вложила значительные средства в освоение туркменского шельфа Каспия

18 октября 2018 12:30 (UTC+04:00)

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