Мировые цены на нефть корректируются вверх после значительного снижения

Мировые цены на нефть поднимаются в рамках коррекции после значительного снижения из-за данных о росте запасов в США. Об этом свидетельствуют данные торгов, передает в пятницу ПРАЙМ.

Стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,4 процента, до 79,61 доллара за баррель, цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,35 процента, до 68,89 доллара за баррель.

Как сообщило в среду минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране (без учета стратегического резерва) за неделю по 12 октября выросли на 6,5 миллиона баррелей, или на 1,6 процента — до 416,4 миллиона баррелей. Аналитики ожидали роста только на 1,6 миллиона баррелей. После выхода статистики в ходе торгов среды падение нефтяных котировок достигало 2-3 процентов.

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