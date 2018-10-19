Мировые цены на нефть корректируются вверх после значительного снижения

19 октября 2018 10:23 (UTC+04:00)

Мировые цены на нефть поднимаются в рамках коррекции после значительного снижения из-за данных о росте запасов в США. Об этом свидетельствуют данные торгов, передает в пятницу ПРАЙМ.

Стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,4 процента, до 79,61 доллара за баррель, цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,35 процента, до 68,89 доллара за баррель.

Как сообщило в среду минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране (без учета стратегического резерва) за неделю по 12 октября выросли на 6,5 миллиона баррелей, или на 1,6 процента — до 416,4 миллиона баррелей. Аналитики ожидали роста только на 1,6 миллиона баррелей. После выхода статистики в ходе торгов среды падение нефтяных котировок достигало 2-3 процентов.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Китай запросил создания третейской группы в ВТО по спору с США о пошлинах на металл
Китай 10:42
Военный вертолет США упал на палубу авианосца Ronald Reagan
США 10:40
РФ дополнительно перечислит Беларуси более $400 млн в качестве пошлин на нефть
Россия 09:34
Китай планирует вывести на орбиту "искусственную Луну" к 2020 году
Китай 09:19
США передали Грузии два сторожевых катера
Грузия 09:04
Азербайджан ведет переговоры с зарубежными инвесторами по привлечению средств на рынок микрокредитования (Эксклюзив)
Бизнес 08:20
Лента новостей
Серьезных изменений в Бадамдарской оползневой зоне в Баку нет - минэкологии
Происшествия 10:53
В джазе только таланты: в Баку объявлены имена победителей конкурса "I am Jazzman!" (ФОТО)
Культура 10:52
Узбекистан и Россия заключили соглашения на сумму свыше $27 млрд.
Бизнес 10:49
Китай запросил создания третейской группы в ВТО по спору с США о пошлинах на металл
Китай 10:42
Военный вертолет США упал на палубу авианосца Ronald Reagan
США 10:40
Азербайджан готов внедрить водородные технологии в сфере альтернативной энергетики
Энергетика 10:39
Харцель: В ЕС готовы содействовать сближению с Грузией
Европа 10:37
Открытие НПЗ STAR является знаменательным событием для Турции - гендиректор
Энергетика 10:27
Павлодарская область Казахстана намерена нарастить переработку сельхозпродукции (Эксклюзив)
Бизнес 10:21