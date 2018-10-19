Оглашены объемы добычи с блока АЧГ и месторождения "Шахдениз"

БАКУ /Trend/ - С начала разработка блока нефтегазовых месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли» (АЧГ) здесь было добыто 3,5 миллиарда баррелей нефти.

Об этом в пятницу на конференции "Влияние глобальных изменений в энергосекторе в регионе Каспия и Центральной Азии", заявил вице-президент BP по связям с общественностью, внешним связям и стратегическим вопросам в Азербайджане, Грузии и Турции Бахтияр Асланбейли.

«С начала разработки с блока месторождений было добыто 3,5 миллиарда баррелей нефти. За это время было также добыто и передано государству 30 миллиардов кубометров попутного газа», - сказал Асланбейли.

Вице-президент BP также сообщил, что за время разработки газоконденсатного месторождения «Шахдениз» было добыто 96,5 миллиарда кубометров газа и 130 миллионов баррелей конденсата.

«В целом, за счет проектов, реализуемых BP совместно с партнерами в Азербайджане, в нефтегазовую отрасль страны было вложено 70 миллиардов долларов», - сказал Асланбейли.

Запасы месторождения "Шах Дениз" оцениваются в 1,2 триллиона кубических метров газа. Контракт на разработку морского месторождения "Шах Дениз" был подписан четвертого июня 1996 года.

Контракт на разработку блока АЧГ был подписан в 1994 году. 14 сентября 2017 года в Баку было подписано новое соглашение о разработке блока АЧГ до 2050 года.

Говоря о перспективных проектах с участием BP в Азербайджане, он отметил, что в будущем году планируется пробурить две разведывательные скважины на мелководье Абшеронского полуострова.

«Первая скважина будет пробурена во втором квартале 2019 года. Позже в этом же году планируется пробурить и вторую, а третью в - 2020 году», - сказал Асланбейли.

(Автор: Илькин Шафиев. Редактор: Хазар Ахундов)

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