"Узатом" о деталях проекта первой АЭС в Узбекистане

БАКУ /Trend/ - Узбекистан выбрал наиболее современную, безопасную, экологически чистую технологию для строительства первой атомной электростанции в стране.



Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал генеральный директор агентства «Узатом» Журабек Мирзамахмудов в интервью Podrobno.uz.



По его словам, эта технология обладает самыми продвинутыми системами активной и пассивной безопасности.



"Агентство "Узатом" совместно с госкорпорацией "Росатом" разработали и утвердили программу по проведению изыскательских работ, и в соответствии с этим документом до конца 2019 года будут проводиться проектные работы на нескольких потенциальных площадках", - сказал Мирзамахмудов.

Поставка топлива, по его словам, будет осуществляться в соответствии с контрактом, обсуждение которого начнется только в следующем году.

«Могу сказать, что при осуществлении любых закупок мы будем добиваться того, чтобы были приняты наиболее приемлемые условия с учетом национальных интересов Узбекистана», - добавил Мирзамахмудов.

Как известно, правительства Узбекистана и России 7 сентября 2018 года в Москве заключили Соглашение о сотрудничестве в строительстве на территории Республики Узбекистан атомной электростанции.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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