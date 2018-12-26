Цены на нефть могут уйти в глубокую коррекцию

26 декабря 2018 12:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - После достижения цены нефти эталонной марки Brent 50 долларов США, может произойти глубокая коррекция. Об этом говорится в ежедневной сводке азербайджанской инвестиционной компании InvestAZ.

Аналитики компании отмечают, что в случае пробития уровня 51,66 доллара в восходящем направлении, цена Brent может достигнуть 52,78 и 54,61 доллара.

По мнению аналитиков, при альтернативном варианте, если цена Brent опуститься ниже 49,86 доллара, то возможно последующее удешевление нефти до 47,56 и 46,15 доллара.

Отметим, что по состоянию на 12:14 по бакинскому времени цена на нефть сорта Brent составляет 50,48 доллара за баррель.

(Автор: Талех Мурсагулов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @TalehMursagulov

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Цена нефти Brent упала ниже $51 впервые с августа 2017 года
Энергетика 25 декабря 00:27
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 57 долларов за баррель
Энергетика 18 декабря 21:15
АКРА: В 2019 году цены на нефть будут ближе к $70 за баррель
Энергетика 4 декабря 19:59
InvestAZ: Brent может вновь подорожать до $64-69, несмотря на выход Катара из ОПЕК
Финансы 4 декабря 18:20
Турецкая лира может продолжить укрепление по отношению к доллару
Финансы 30 ноября 19:43
АКРА: Текущая динамика снижения цен на нефть может продолжаться недолго
Энергетика 30 ноября 19:27
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с условиями после реконструкции в парке отдыха в жилом массиве Ени Ясамал
Политика 13:44
Международный центр мугама отметит 10-летний юбилей
Культура 13:36
История этого российского музея началась с азербайджанского ковра – интервью (ФОТО)
Культура 13:32
В Узбекистане завершена модернизация Чарвакской ГЭС
Энергетика 13:29
Силы, не воспринимающие стабильность и развитие в Азербайджане, пытаются оказывать давление используя религиозный фактор - Госкомитет
Общество 13:23
В Баку прошел концерт, посвященный Дню солидарности азербайджанцев всего мира (ФОТО)
Культура 13:15
Центробанк Азербайджана сохранил без изменений учетную ставку
Финансы 13:07
Берлин выступил против размещения новых ядерных ракет в Европе
Европа 13:04
Китай приветствует укрепление сотрудничества с Японией в оборонной сфере
Китай 13:00