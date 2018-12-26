Цены на нефть могут уйти в глубокую коррекцию

БАКУ /Trend/ - После достижения цены нефти эталонной марки Brent 50 долларов США, может произойти глубокая коррекция. Об этом говорится в ежедневной сводке азербайджанской инвестиционной компании InvestAZ.

Аналитики компании отмечают, что в случае пробития уровня 51,66 доллара в восходящем направлении, цена Brent может достигнуть 52,78 и 54,61 доллара.

По мнению аналитиков, при альтернативном варианте, если цена Brent опуститься ниже 49,86 доллара, то возможно последующее удешевление нефти до 47,56 и 46,15 доллара.

Отметим, что по состоянию на 12:14 по бакинскому времени цена на нефть сорта Brent составляет 50,48 доллара за баррель.

(Автор: Талех Мурсагулов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @TalehMursagulov

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