GECF: «Южный газовый коридор» обеспечивает большую интеграцию газовой инфраструктуры (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - "Южный газовый коридор" (ЮГК), который предусматривает транспортировку азербайджанского газа в Европу, обеспечивает большую интеграцию газовой инфраструктуры, сообщили Trend в ходе Форума стран-экспортеров газа (GECF).

По прогнозам GECF, Европа увеличит свой чистый импорт природного газа с 278 миллиардов кубометров в 2017 году до 350 миллиардов кубометров в 2020 году и 440 миллиардов кубометров в 2040 году, сказали в организации.

"С такими перспективами импорта "Южный газовый коридор" является важной опцией, в дополнение к другим трубопроводам, которые способствует повышению энергетической безопасности Европы", - сказали в GECF.

Как отметили в организации, ЮГК позволяет диверсифицировать источники и маршруты поставок газа, ориентированные на европейский рынок, и способствует поставкам природного газа в регион Восточной Европы, где ожидается увеличение спроса на газ.

"ЮГК обеспечивает большую интеграцию газовой инфраструктуры, поскольку он дает возможность подключиться к другим внутриевропейским трубопроводам, и это позволяет повысить доступность природного газа для европейских рынков", - сказали в GECF.

Отметим, что проект "Южный газовый коридор" является одним из приоритетных для ЕС и предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу.

Напомним, что 29 мая в Баку прошла церемония запуска первого этапа проекта "Южный газовый коридор", а 12 июня в турецкой провинции Эскишехир состоялась церемония открытия TANAP.

Таким образом, первый газ с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" уже пошел по первому сегменту "Южного газового коридора" - с расширенного для "Шах Дениз-2" Сангачальского терминала по расширенному Южнокавказскому газопроводу.

Недавно Трансадриатический (TAP) и Трансанатолийский (TANAP) газопроводы были физически соединены на турецко-греческой границе.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.