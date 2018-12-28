Назначен новый замминистра энергетики Азербайджана

28 декабря 2018 18:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Новым заместителем министра энергетики Азербайджана назначен Эльнур Солтанов, сообщили в пятницу Trend в министерстве.

Ранее, Солтанов занимал должность директора Каспийского центра энергетики и окружающей среды Университета ADA, а также декана факультета общественных и международных отношений в этом же вузе.

Солтанов сменил Натика Аббасова, который был освобожден от занимаемой должности распоряжением Президента Ильхама Алиева от 20 ноября 2018 года.

Отметим, что в настоящее время у министра энергетики Парвиза Шахбазова два заместителя: Гюльмамед Джавадов и Самир Велиев.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Определены сроки проведения в Баку заседания Совместного мониторингового комитета ОПЕК+
Энергетика 24 декабря 16:38
Азербайджан снизит добычу нефти с 2019 года в рамках соглашения ОПЕК+
Энергетика 21 декабря 15:44
BP и Азербайджан совместно изучат потенциал возобновляемых источников энергии в стране
Энергетика 18 декабря 15:57
Азербайджан совершенствует законодательную базу по альтернативной энергетике
Энергетика 14 декабря 11:26
Азербайджан повысил среднесуточную добычу нефти в ноябре
Энергетика 11 декабря 12:04
В Азербайджане создаются новые генерирующие мощности в сфере альтернативной энергетики - министр (ФОТО)
Энергетика 10 декабря 11:51
Лента новостей
Иранские туристы стали реже посещать Турцию
Туризм 19:00
Президент Ильхам Алиев утвердил основные направления использования средств и инвестиционную политику SOFAZ на 2019 год
Политика 18:54
В ЕЦБ считают, что Brexit не повлияет на стабильность евро
Европа 18:44
В Азербайджане приняты изменения в закон "О дорожном движении"
Общество 18:40
Президент Ильхам Алиев утвердил бюджет SOFAZ на 2019 год
Политика 18:36
Жээнбеков и Рахмон договорились ускорить процесс делимитации и демаркации госграницы
Кыргызстан 18:19
В Азербайджане изменен порядок распределения средств от продажи залогового имущества
Общество 18:18
Газовый оператор Азербайджана в праздничные дни будет работать в усиленном режиме
Энергетика 18:09
В Азербайджане отложен срок обязательного применения детальных планов населенных пунктов
Политика 18:01