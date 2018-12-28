Назначен новый замминистра энергетики Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Новым заместителем министра энергетики Азербайджана назначен Эльнур Солтанов, сообщили в пятницу Trend в министерстве.

Ранее, Солтанов занимал должность директора Каспийского центра энергетики и окружающей среды Университета ADA, а также декана факультета общественных и международных отношений в этом же вузе.

Солтанов сменил Натика Аббасова, который был освобожден от занимаемой должности распоряжением Президента Ильхама Алиева от 20 ноября 2018 года.

Отметим, что в настоящее время у министра энергетики Парвиза Шахбазова два заместителя: Гюльмамед Джавадов и Самир Велиев.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

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