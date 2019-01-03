Строительство греческого участка TAP полностью завершится в 2019 году – управляющий директор (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Нынешний год станет ключевым в обеспечении ввода в эксплуатацию Трансадриатического газопровода (TAP) и его готовности для начала поставок газа в 2020 году, сказал в интервью Trend управляющий директор консорциума TAP AG Лука Скьеппати.

"С технической точки зрения мы будем сосредоточены на безопасном завершении работ по строительству наземной части трубопровода в Греции и Албании. После механического завершения, планируется провести несколько этапов работ для обеспечения безопасной эксплуатации трубопровода в соответствии с национальными и международными стандартами безопасности и эксплуатации. Эти этапы включают в себя пусконаладочные работы и ввод в эксплуатацию", - сказал управляющий директор.

Кроме того, управляющий директор отметил, что в 2019 году завершится строительство компрессорных и измерительных станций TAP в Греции и Албании, а также будет достигнут значительный прогресс в строительстве морской части трубопровода и приемного терминала в Италии.

"Наконец, в начале 2019 года мы также рассчитываем полностью завершить строительство первого участка газопровода в Греции", - сказал Скьеппати.

В то же время, по словам управляющего директора, консорциум TAP сосредоточен на подготовке трубопровода к коммерческим операциям в качестве оператора системы передачи и независимого оператора передачи.

В 2019 году основные задачи консорциума TAP включают в себя принятие правил эксплуатации TAP и внедрение соответствующих инструментов информационных и коммуникационных технологий, подписание соглашений с соответствующими операторами системы передачи, а также получение серии коммерческих лицензий для работы от соответствующих органов власти стран, через которые проходит трубопровод.

Отметим, что ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор".

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубометров газа в год с возможностью ее удвоения.

Ожидается, что строительство TAP будет завершено в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первый азербайджанский газ попал в Европу.

Протяженность трубопровода составляет 878 километров, из которых 550 километров будут проложены по территории Греции, 215 километров - Албании, 105 километров - по дну Адриатического моря и восемь километров - по территории Италии.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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