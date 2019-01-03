Баркиндо: Спрос на нефть ОПЕК в 2040 году вырастет примерно до 40 млн баррелей в сутки (Эксклюзив)

3 января 2019 20:21 (UTC+04:00)

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