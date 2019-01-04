НПЗ Star принесет чистую прибыль в сотни миллионов долларов для Азербайджана - SOCAR

БАКУ/Trend/ - Нефтеперерабатывающий завод Star, построенный азербайджанской государственной нефтяной компанией SOCAR в Турции, принесет чистую прибыль в сотни миллионов долларов для Азербайджана и SOCAR, сообщили Trend в госкомпании.

"Мы постепенно проводим пусконаладочные работы, и ожидается, что в текущем году нефтеперерабатывающий комплекс выйдет на полную производственную мощность. Это позволяет нам переходить от стадии разработки проекта к операциям, когда проект начинает приносить доход", - сказали в компании.

В SOCAR отметили, что новый НПЗ фокусируется на огромный потенциал турецкого рынка.

"НПЗ поможет Турции сократить торговый дефицит, заменив значительную часть импортируемых в настоящее время продуктов местным производством. НПЗ Star также будет приносить чистую прибыль в сотни миллионов долларов для Азербайджана и SOCAR. Интеграция с другими объектами SOCAR на полуострове Алиага также повысит эффективность производства нефтехимической продукции. НПЗ Star будет снабжать наш нефтехимический комплекс Petkim нафтой, которая до сих пор импортировалась из-за рубежа", - сказали в государственной нефтяной компании.

Как сказали в SOCAR, интеграция поставок сырья, а также общее использование некоторых предприятий и инфраструктуры позволит сократить ежегодные расходы Petkim на сотни миллионов долларов.

Напомним, что 19 октября в Измире состоялась торжественная церемония открытия НПЗ Star.

Общая нефтеперерабатывающая мощность завода составит 10 миллионов тонн, и в качестве основного поставщика сырья предприятия выступает азербайджанская госкомпания SOCAR.

Завод позволит значительно сократить зависимость Турции от импорта нефтехимической продукции.

На заводе стоимостью 6,3 миллиарда долларов, построенном SOCAR в районе Алиага турецкого города Измир, на территории нефтехимического комплекса Petkim, будут производиться 1,6 миллиона тонн нафты, 1,6 миллиона тонн авиационного топлива, 4,8 миллиона тонн низкосернистого дизельного топлива, 700 тысяч тонн нефтяного кокса, 420 тысяч тонн смешанного ксилена и 160 тысяч тонн серы.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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