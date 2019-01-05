Баркиндо: Спрос на нефть стран-членов ОПЕК резко возрастет (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Спрос на нефть стран-членов ОПЕК вырастет примерно до 40 миллионов баррелей в сутки в 2040 году по сравнению с 32 миллионами баррелей в сутки в 2018 году, сказал в эксклюзивном интервью Trend генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо.

"Согласно оценкам, доля нефти ОПЕК в мировых поставках нефти возрастет с 34 процентов в 2017 до 36 процентов в 2040 году", - сказал Баркиндо.

Далее он отметил, что одной из главных задач ОПЕК является сбалансирование и стабилизация нефтяного рынка.

Генсек ОПЕК сказал, что основная цель сотрудничества может быть изложена всего несколькими словами - устойчивая стабильность на нефтяном рынке.

По его словам, совершенно очевидно, что страны-участницы не стремятся к временному решению проблемы на нефтяном рынке: "Мы не должны забывать, насколько серьезным и потенциально разрушительным был последний спад в 2015 и 2016 годах, когда почти триллион долларов инвестиций было заморожено, много сотен тысяч рабочих мест были потеряны, а огромное количество компаний подало заявку на банкротство. Это был один из самых катастрофических спадов в истории".

Касаясь добычи сланцевой нефти в США, Баркиндо отметил, что она будет расширяться в ближайшие годы: "В недавно опубликованном отчете World Oil Outlook 2018 (WOO ’2018) ОПЕК говорится, что объем добычи сланцевой нефти в США к середине-концу 2020 года приблизится к 14 миллионам баррелей в сутки, а к 2040 году он снизится примерно до 12 миллионов баррелей в сутки".

(Автор: Сара Исрафилбекова)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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