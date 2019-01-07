АБР одобрил грант для поддержки расширения трансграничной торговли электроэнергией в Центральной Азии

7 января 2019 13:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азиатский банк развития (АБР) одобрил кластерное региональное техническое содействие в размере 4,5 миллиона долларов, предоставляемое в виде гранта, для поддержки расширения региональной торговли электроэнергией внутри Центральноазиатской энергетической системы (ЦАЭС), изучения потенциального присоединения Туркменистана к ЦАЭС и дальнейшего расширения системы в Афганистан, передает Trend в понедельник со ссылкой на сайт АБР.

«С расширением региональной торговли энергией страны смогут удовлетворять местный спрос на электроэнергию и поставлять излишки соседям», - сказал Ашок Бхаргава, директор отдела энергетики регионального департамента АБР по Центральной и Западной Азии. Он добавил, что это улучшит региональную энергетическую безопасность и сократит углеродные выбросы при удовлетворении региональных потребностей на электроэнергию.

Отметим, что торговля электроэнергией в странах Центральной Азии резко снизилась со времени распада Советского Союза в 1991 году. В начале 2003 года из ЦАЭС вышел Туркменистан, а затем, в 2009 году - Таджикистан. В результате, по сравнению с объемом торговли электроэнергией в ЦАЭС в 25,413 миллиона киловатт-часов в 1990 году, в 2016 году данный показатель снизился до 2,080 миллиона киловатт-часов. Это вызвало массовые отключения электроэнергии, особенно в Таджикистане в зимнее время, и привело к увеличению потребления топлива Казахстаном, Туркменистаном и Узбекистаном летом, в основном из-за того, что излишки гидроэнергии из Таджикистана были недоступны для ЦАЭС. Таджикистан вновь подключился к Узбекистану и ЦАЭС в марте 2018 года.

Размер всего технического содействия составляет 4,5 миллиона долларов США, из которых 1,5 миллиона долларов будут профинансированы АБР на грантовой основе, один миллион долларов предоставит Фонд регионального сотрудничества и интеграции, один миллион долларов - Азиатский фонд чистой энергии, и один миллион долларов - Фонд высоких технологий. Правительства стран окажут партнерскую поддержку, предоставив местный персонал, офисные помещения, расходные материалы и другую помощь в неденежной форме.

С тех пор как Узбекистан стал членом АБР в 1995 году, АБР предоставил 7,1 миллиарда долларов в виде займов и 85,9 миллиона долларов США в грантах технического содействия. В 2018 году АБР подписал четыре займа на общую сумму 993 миллиона долларов США для улучшения эффективности выработки электроэнергии, усовершенствования услуг первичного здравоохранения, поддержки ферм и производств в сфере плодоовощеводства для инвестирования в основные средства и поддержки текущих реформ через улучшение экономического управления в стране.

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