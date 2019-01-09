Азербайджан отчитался по выполнению соглашения ОПЕК+ за декабрь

9 января 2019 16:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан представил совместной технической комиссии мониторингового комитета ОПЕК данные о ежесуточной добыче нефти в стране за декабрь 2018 года, в рамках выполнения Венского соглашения по сокращению производства, сообщает Trend со ссылкой на министерство энергетики страны.

Согласно данным ведомства, в минувшем месяце ежесуточная добыча нефти в Азербайджане составила 790 тысяч баррелей, из которых 721 тысяч пришлось на нефть, а 69 тысяч - на конденсат,

Ежедневно было экспортировано 617 тысяч баррелей нефти, 69 тысяч баррелей конденсата и 13,4 тысячи баррелей нефтепродуктов.

В минэнерго отметили, что в январе 2018 года Азербайджан добывал в среднем 814,6 тысячи баррелей в сутки, в феврале - 806 тысяч баррелей, в марте – 794 тысяч баррелей, в апреле - 785,7 тысячи баррелей, в мае - 801 тысячу баррелей, в июне - 792 тысяч баррелей, в июле 773 тысяч баррелей, в августе - 774 тысяч баррелей, в сентябре - 796 тысяч баррелей, в октябре – 783 тысяч баррелей, в ноябре - 801 тысяч баррелей.

Совместная техническая комиссия была создана 22 января 2017 года при мониторинговом комитете, сформированном с целью контроля выполнения странами взятых на себя обязательств по сокращению добычи нефти.

Отметим, что в декабре 2016 года не входящие в ОПЕК одиннадцать стран (включая Азербайджан) на встрече производителей нефти в Вене согласились сократить добычу суммарно на 558 тысяч баррелей в день. Соглашение было заключено на первую половину 2017 года и продлено на заседании 25 мая 2017 года до конца первого квартала 2018 года. На последнем заседании ОПЕК в Вене соглашение было вновь продлено до конца 2018 года. Азербайджан присоединился к данному решению.

На четвертой министерской встрече стран ОПЕК и ОПЕК+ было достигнуто соглашение о возвращении к 100-процентному выполнению сделки, то есть увеличению добычи на один миллион баррелей в сутки. Азербайджан поддержал это новое соглашение стран ОПЕК и ОПЕК+.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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