Реализация проекта ТАР одна из четырех задач правительства Греции – министр

15 января 2019 11:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Реализация проекта Трансадриатического газопровода (ТАР), который предусматривает транспортировку азербайджанского газа в Европу, является одной из четырех задач правительства Греции в сфере энергетики.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал министр Греции по окружающей среде и энергетике Йоргос Статакис.

Как говорится в сообщении министерства окружающей среды и энергетики, Статакис обозначил четыре задачи стоящие перед правительством страны.

По словам министра, это - либерализация газового рынка Греции и его укрепление; подключение греческого рынка к рынкам Балканских стран и Восточного Средиземноморья за счет реализации крупных инфраструктурных проектов, таких как TAP, интерконнектор Греция-Болгария (IGB) и EastMed (Израиль — Кипр — Греция — Италия); содействие диверсификации источников и маршрутов газоснабжения с целью дальнейшего укрепления энергетической безопасности страны; укрепление позиций страны не только как транзитного хаба, но и как возможного производителя газа.

Отметим, что ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор".

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубических метров в год с возможностью ее удвоения.

Протяженность трубопровода составляет 878 километров, из которых 550 километров будет проложено по территории Греции, 215 километров - Албании, 105 километров - по дну Адриатического моря и 8 километров - по территории Италии.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

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