Нефть марки WTI подорожала более чем на три процента

Стоимость нефти марки WTI подорожала более чем на 3% во вторник, свидетельствуют данные торгов, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По состоянию на 18.42 мск стоимость февральских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 3,21%, до 52,14 доллара за баррель, а цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличивалась на 2,47%, до 60,44 доллара за баррель.

Инвесторы ожидают прогноза от управления энергетической информации минэнерго США (EIA) по ценам на нефть и по уровню добычи в 2019 году.

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