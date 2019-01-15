Нефть марки WTI подорожала более чем на три процента

15 января 2019 20:42 (UTC+04:00)

Стоимость нефти марки WTI подорожала более чем на 3% во вторник, свидетельствуют данные торгов, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По состоянию на 18.42 мск стоимость февральских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 3,21%, до 52,14 доллара за баррель, а цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличивалась на 2,47%, до 60,44 доллара за баррель.

Инвесторы ожидают прогноза от управления энергетической информации минэнерго США (EIA) по ценам на нефть и по уровню добычи в 2019 году.

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