Казахстан увеличил производство бензина на 30%

БАКУ /Trend/ - В Казахстане выпуск бензина в январе-декабре 2018 года составил 3,97 миллиона тонн, что на 29,8 процента больше, чем в 2017 году, передает Trend со ссылкой на казахстанские СМИ.

Согласно комитету по статистике министерства национальной экономики Казахстана, в отчетном периоде было произведено керосина в объеме 388,3 тысячи тонн (увеличение производства по сравнению с 2017 годом на 29,4 процента), сжиженного пропана и бутана - 2,49 миллиона тонн (рост 7,4 процента), газойля - 4,67 миллиона тонн (рост 7,4 процента), мазута - 2,93 миллиона тонн (спад 12,9 процента).

Также было произведено ферросплава в объеме 2,09 миллиона тонн (рост 7,9 процента), плоского проката - 2,55 миллиона тонн (спад 10,5 процента), рафинированного свинца - 148,5 тысячи тонн (рост 0,9 процента), цинка - 328,7 тысячи тонн (спад 0,7 процента), рафинированной меди - 438,2 тысячи тонн (рост 2,8 процента).

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