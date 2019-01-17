Как приостановка добычи на морских нефтегазовых платформах Азербайджана отразится на среднегодовых показателях?

БАКУ /Trend/ - Приостановка добычи на морских нефтегазовых месторождениях, в связи с сильным ветром в Азербайджане, незначительно отразится на среднегодовых показателях, сообщили Trend в госкомпании SOCAR.

В компании сказали, что в ближайшие два дня, как только прекратится шторм и нормализуется погода, нефтяники вернутся на платформы,

Как отметили в SOCAR, в настоящее время работа остановлена не на всех платформах

Напомним, что SOCAR эвакуировала в общей сложности почти 2,5 тысячи нефтяников с морских платформ.

Компания максимально усилила меры безопасности в связи с резким ухудшением погоды.

Министерство экологии и природных ресурсов предупредило об особо опасном гидрометеорологическом явлении сегодня и завтра на территории страны.

Напомним, что по информации Национального департамента гидрометеорологии министерства экологи и природных ресурсов, в ночь с 16 на 17 января погода на территории страны резко изменилась. Так, 17-18 января скорость северо-западного ветра увеличилась до 20-25 метров в секунду, временами до 30-35 метров в секунду, в открытом море до 38-40 метров в секунду. Высота волн в море ожидается 3-5 метров, а затем 6-8 и более метров.

В связи с резким ухудшением погоды во всех сферах проведена просветительская работа, максимально приостановлены работы на открытом воздухе, организованы дежурства.

Среднесуточная добыча нефти в стране за декабрь 2018 года составила 790 тысяч баррелей, а среднесуточная добыча за весь год составила 792,6 тысяч баррелей.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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