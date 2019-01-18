В Азербайджане значительно выросло потребление газа

БАКУ /Trend/ - Согласно данным на 17 января, ежесуточные объемы газа, подаваемого населению и другим потребителям в Азербайджане, составили 34,571 миллиона кубометров, что больше показателей на предыдущий день на 3,7 миллиона кубометров, сообщили Trend в пятницу в ПО "Азеригаз" госкомпании SOCAR, обеспечивающем распределение и продажу газа в стране.

Ежесуточный объем потребления газа в Баку накануне составил 20,591 миллиона кубометров, в регионах страны – 13,98 миллиона кубометров.

По сравнению с показателями на декабрь 2018 года среднесуточное потребление газа в стране выросло на 35 процентов.

Напомним, что накануне в стране резко ухудшилась погода. Скорость ветра в Баку, Сумгайыте, бакинских поселках Маштага и Баладжары достигла в четверг 40 метров в секунду, высота волн на Каспии - 7,9 метра. В стране наблюдается дождливая погода, в горных и предгорных районах идет снег. Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составляет три градуса тепла.

Согласно данным ПО, число газовых абонентов в Азербайджане превышает 2,1 миллиона, а уровень газификации по стране составляет около 95,7 процента.

(Автор Талех Мурсагулов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @TalehMursagulov

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