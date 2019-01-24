В Иране открывается новый газоперерабатывающий завод

БАКУ /Trend/ - В Иране до 21 февраля планируется открыть новый газоперерабатывающий завод.

Об этом, как передает в четверг Trend со ссылкой на IRIB, сказал руководитель проекта Пеям Мотемид.

Как отметил Мотемид, завод будет открыт в рамках фазы 13 разработки газового месторождения "Южный Парс".

По его словам, завод готов к производству этана и присоединен трубопроводом к нефтехимическому комплексу. Также, добавил он, готовы четыре блока по очистке газа на этом заводе, они ожидают начало прокачки газа как по суше, так и по морю.

Отметим, что Северное/Южный Парс — крупнейшее в мире нефтегазовое месторождение. Оно находится в центральной части Персидского залива в территориальных водах Катара ("Северное") и Ирана ("Южный Парс"). "Северное" и "Южный Парс" разделены тектоническим разломом.

(Автор: Эльнур Багышов)

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