Компании из России, Японии и ОАЭ претендуют на доверительное управление двумя ТЭС в Узбекистане

13 марта 2019 12:05 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
«Газпромбанк» планирует реализацию в Азербайджане нового дорогостоящего проекта в сфере промышленности (ЭКСКЛЮЗИВ)
Финансы 12:02
Крупнейшее химпредприятие Узбекистана реализует три проекта
Бизнес 11:36
Казахстан готовит проект по бесперебойному обеспечению нефтью двух НПЗ
Энергетика 11:33
Российская авиакомпания запускает новый рейс в Азербайджан
Бизнес 11:11
Китайские компании проявляют интерес к горнодобывающей промышленности Турции
Бизнес 10:49
СМИ: Китай к 2022 году построит на границе с РФ международный внутренний порт
Китай 09:54
Лента новостей
В ближайшее время на одном из блоков месторождений на Каспии пройдет сейсморазведка
Энергетика 12:07
Минэнерго США опубликовало прогноз по добыче нефти в Казахстане
Энергетика 12:07
«Газпромбанк» планирует реализацию в Азербайджане нового дорогостоящего проекта в сфере промышленности (ЭКСКЛЮЗИВ)
Финансы 12:02
Самолет рухнул на жилой дом в США, есть погибший (ВИДЕО)
США 11:59
Азербайджанские военные обучат турецких коллег управлять С-300
Политика 11:48
Через порты Турции в феврале перевезено свыше 200 тыс. автомобилей
Турция 11:45
Азербайджанская Аида и украинский Радамес: любовь и война
Культура 11:40
Крупнейшее химпредприятие Узбекистана реализует три проекта
Бизнес 11:36
Казахстан готовит проект по бесперебойному обеспечению нефтью двух НПЗ
Энергетика 11:33