БАКУ /Trend/ - Азербайджан приостановил прокачку нефти по Баку-Новороссийск, сказал в пятницу Trend заместитель директора по связям с общественностью азербайджанской госкомпании SOCAR Ибрагим Ахмедов.

По словам Ахмедова, это связано с плановыми проверками и ремонтными работами на трубопроводе.

«Мы проводим регулярные проверки на трубопроводе Баку-Новороссийск и, в случае выявления каких-либо изъянов или рисков, осуществляем необходимые ремонтные работы», - сказал он.

Как отметил представитель SOCAR, для выполнения экспортных обязательств компании, нефть, которая поставлялась по Баку-Новороссийск, перенаправлена на трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан.

«Благодаря тому, что у нас есть разветвленная система трубопроводов, мы можем перенаправлять некоторые объемы нефти на другие трубопроводы, чтобы выполнять наши экспортные обязательства», - сказал Ахмедов.

Отметим, что по нефтепроводу Баку-Новороссийск транспортируется нефть, добываемая SOCAR самостоятельно, а также с сухопутных месторождений, разрабатываемых в рамках совместных предприятий. Оператором трубопровода Баку-Новороссийск с 2008 года является SOCAR.

Протяженность трубопровода Баку-Новороссийск составляет 1147 километров: длина азербайджанского участка - 231 километров, российского - 916 километров. Максимальная мощность прокачки трубопровода - 105 тысяч баррелей в сутки.

Общая протяженность нефтепровода БТД - 1768 километров, из которых 443 километра пролегают по территории Азербайджана, 249 километров - Грузии, 1076 километров - Турции. Строительство трубопровода началось в апреле 2003 года, а его заполнение нефтью - 18 мая 2005 года.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

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