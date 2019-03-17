Казахстан может начать поставки дополнительных объемов нефти и СПГ через Азербайджан (ФОТО)

17 марта 2019 21:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Казахстан может начать поставки дополнительных объемов нефти и сжиженного природного газа через территорию Азербайджана на мировые рынки, сообщает Trend со ссылкой на министерство энергетики Азербайджана.

Этот вопрос обсудили министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов и министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев. Встреча состоялась в преддверии заседания Мониторингового комитета министров ОПЕК и стран, не входящих в картель, которое состоится в Баку 18 марта.

Министр Бозумбаев поделился своими мыслями о разработке месторождений "Кашаган", "Тенгиз" и других, а также маршрутах, которые рассматриваются для поставок дополнительных объемов казахстанской нефти на мировые рынки.

В свою очередь, говоря о предстоящем заседании стран ОПЕК и стран, не входящих в картель, министр Шахбазов отметил, что проведение этого мероприятия в Баку является показателем внимания к роли Азербайджана в сотрудничестве в этом формате.

На встрече стороны также обсудили взятые обеими странами обязательства в рамках новой "Декларации сотрудничества", ситуацию на глобальном энергетическом рынке, а также работы, проводимые в рамках азербайджано-казахстанской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

В заключение встречи министр Бозумбаев пригласил азербайджанского коллегу принять участие в "Казахстанской неделе энергетики", которая пройдет в сентябре в Астане.

(Автор: Азад Гасанли)

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