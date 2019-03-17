Уверенность в нефтяном рынке постепенно возвращается - саудовский министр

17 марта 2019 19:50 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Уверенность в нефтяном рынке постепенно возвращается.

Как сообщает в воскресенье Trend, об этом сказал министр энергетики, промышленности и природных ресурсов Королевства Саудовская Аравия Халед Абдель Азиз аль-Фалих в ходе пресс-конференции по итогам 27-го заседания Совместной технической комиссии ОПЕК+ в Баку.

«Сегодня мы впервые встречаемся с тех пор, как вступил в силу договор по сокращению добычи нефти. Многие из нас способствовали возвращению баланса на рынок. Мы видим, что уверенность постепенно возвращалась. Моя оценка такова, что еще многое предстоит делать. Мы по-прежнему готовы продолжать мониторинг спроса на нефть и предложения нефти», - сказал он.

Министр отметил, что имеется риск переизбытка в краткосрочной перспективе.

«Требуется сотрудничество в долгосрочной перспективе», - добавил он.

Отметим, что 18 марта в Баку пройдет 13 заседание Совместного мониторингового комитета министров стран ОПЕК и стран, не входящих в эту организацию. За день до этого, в воскресенье, в Баку состоялось 27-е заседание Совместной технической комиссии.

В рамках заседание Совместного мониторингового комитета министров участники обсудят текущее состояние рынка нефти, существующие проблемы и другие вопросы. В рамках заседания пройдет презентация, посвященная темпам развития рынка нефти, и будет выслушан отчет Совместной технической комиссии о показателях добычи за февраль.

(Автор: Ляман Зейналова)

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