Албанский участок TAP построен на более чем 90% (Эксклюзив)

19 марта 2019 07:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На албанском участке Трансадриатического газопровода (ТАР), который предусматривает транспортировку азербайджанского газа в Европу, завершено более 90 процентов строительных работ, сообщили Trend в пятницу в министерстве инфраструктуры и энергетики Албании.

Общий прогресс в реализации ТАР в стране соответствует прогнозу, сказали в ведомстве.

"Начиная с сентября 2016 года, когда начался этап строительства трубопровода на его наземном участке, и к концу 2018 года на албанском участке было завершено более 90 процентов строительных работ", - сказали в министерстве энергетики Албании.

В 2019 году ожидается предоставление Органом по регулированию энергетики Албании соответствующих разрешений для лицензирования консорциума TAP AG в качестве оператора по транспортировке газа, сказали в минэнерго Албании.

Ожидается, что строительство TAP будет завершено в течение 2019 года, сказали в ведомстве.

Напомним, что ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор".

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубометров газа в год с возможностью ее удвоения.

Ожидается, что строительство TAP будет завершено в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первый азербайджанский газ попал в Европу.

Протяженность трубопровода составляет 878 километров, из которых 550 километров будут проложены по территории Греции, 215 километров - Албании, 105 километров - по дну Адриатического моря и восемь километров - по территории Италии.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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