Сделка ОПЕК+ может принести Азербайджану большую коммерческую выгоду - вице-президент SOCAR

21 марта 2019 20:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Участие Азербайджана в соглашении ОПЕК и стран, не входящих в организацию, способствует не только стабилизации цен на нефть, но и поможет госкомпании SOCAR расширить коммерческое сотрудничество с другими членами коалиции.

Об этом, как сообщает Trend, сказал в интервью S&P Global Platts вице-президент по маркетингу и инвестициям SOCAR Эльшад Насиров.

"Конечно, главный риск - это волатильность цен, но мы уверены, что в этом и в следующем году цены будут стабильными и не упадут ниже 60 долларов за баррель", - сказал Насиров.

Насиров отметил, что SOCAR продолжит поддерживать участие Азербайджана в соглашении. По его словам, соглашение о сокращении добычи нефти не окажет негативного влияния на госкомпанию.

Сделка позволила активизировать контакты между представителями правительства Азербайджана и стран-членов ОПЕК, что как отметил Насиров, может привести к еще большему коммерческому сотрудничеству.

В частности, Азербайджан провел ряд встреч с Саудовской Аравией, на которых обсудил расширение энергетического сотрудничества, а в прошлом году Saudi Aramco открыла офис в Баку.

"Факт, что Saudi Aramco открыла большой офис в Баку говорит об их заинтересованности работать в каспийском регионе и, конечно же, сотрудничество и возможные инвестиции компании на Каспии не ограничены только азербайджанским сектором", - сказал вице-президент SOCAR.

В рамках нынешнего соглашения страны ОПЕК и "не ОПЕК" Азербайджан взял на себя обязательства сократить ежесуточную добычу до 776 тысяч баррелей, что на 20 тысяч баррелей ниже показателя сентября 2018 года.

Напомним, что 18 марта в Баку прошло 13 заседание Совместного мониторингового комитета министров стран ОПЕК и стран, не входящих в эту организацию. За день до этого, в воскресенье, в Баку состоялось 27-е заседание Совместной технической комиссии.

Участники мероприятия обсудили текущее состояние рынка нефти, существующие проблемы и другие вопросы. В рамках заседания прошла презентация, посвященная темпам развития рынка нефти, и был выслушан отчет Совместной технической комиссии о показателях добычи за февраль.

По итогам вчерашнего мероприятия также были избраны новые члены Совместного мониторингового комитета. Ими стали Ирак, Казахстан, Нигерия и ОАЭ.

(Автор: Азад Гасанли)

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