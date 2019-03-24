В Азербайджане большиеи возможности для увеличения нефтедобычи

БАКУ /Trend/ - Существует больше возможностей для увеличения добычи нефти на азербайджанском блоке месторождений "Мурадханлы-Джафарли-Зардаб".

Как сообщает Trend, об этом сказал в интервью Total Market Solutions Андреа Каттанео, генеральный директор канадской компании Zenith Energy, которая является оператором разработки блока.

"На данный момент существует больше возможностей для увеличения добычи, так как мы изменили стратегию, и вместо капремонта скважин, что, очевидно, дешевле, мы сразу же приступили к бурению с тем, чтобы увеличить добычу. Тем временем мы приобрели две буровые установки. Наше буровое оборудование BD-260 было импортировано из Италии в Азербайджан в эти дни. И последний грузовик с частями этого оборудования прибудет в следующие семь дней", - сказал Каттанео.

Гендиректор добавил, что после 26 марта компания осуществит сборку буровой установки BD-260 и приступит к бурению на скважине С-37 на месторождении "Джафарли".

"На первом этапе буровые работы будут проведены на глубину нескольких сотен метров, после чего последуют второе и третье углубление скважины. Бурение займет максимум три недели. Ожидается, что C-37 даст хорошее представление о структуре, которую мы исследуем", - сказал Каттанео.

Затем компания продолжит углубление скважины C-40, сказал гендиректор, добавив, что результаты углубления двух скважин позволят принять решение о том, где пробурить первую полностью новую скважину.

"После первой скважины мы пробурим вторую, третью и четвертую новые скважины", - добавил Каттанео.

Напомним, что контракт о долевом разделе добычи, восстановлении, разработке и разведке на сухопутном блоке нефтяных месторождений "Мурадханлы", "Джафарли" и "Зардаб" был подписан между Zenith и азербайджанской госкомпанией SOCAR в марте 2016 года. Zenith Energy Ltd учредила дочернюю компанию Zenith Aran Oil Company Ltd для осуществления операций по добыче на этих трех месторождениях. Добыча в рамках контракта стартовала в августе 2016 года.

В соответствии с соглашением, доля Zenith в совместной операционной компании составляет 80 процентов, 20 процентов принадлежат SOCAR. Срок действия соглашения - 25 лет с возможностью продления еще на пять.

Общая площадь месторождений "Мурадханлы", "Джафарли" и "Зардаб" составляет 642,2 квадратных километра, и согласно контракту она разделена на реабилитационную и разведочную территорию.

Блок "Мурадханлы-Джафарли-Зардаб" расположен в нефтегазовом районе Евлах-Агджабеди Имишлинского района Азербайджана. Месторождение "Мурадханлы", входящее в контрактную площадь, было открыто в 1971 году, "Джафарли" - в 1984 году, месторождение "Зардаб" - в 1981 году.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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