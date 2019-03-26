Zenith Energy максимально увеличит добычу со скважин на суше Азербайджана

26 марта 2019 11:59 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
ЕБРР поддержит Азербайджан в сфере возобновляемой энергетики
Бизнес 12:26
В Азербайджане планируется увеличить грузооборот ж/д транспорта
Бизнес 12:08
SOCAR огласила объем перевозок через терминал в Грузии
Энергетика 10:23
Госсекретарь США поздравил азербайджанцев с праздником Новруз
Общество 07:19
Азербайджан значительно увеличил импорт табачной продукции из Грузии
Бизнес 25 марта 16:44
BP об обеспечении безопасности трубопроводов из Азербайджана в Европу
Энергетика 25 марта 14:47
Лента новостей
Сирийским беженцам не позволят выйти за рамки турецких законов – экс-спикер парламента Турции
Турция 12:46
ЕБРР поддержит Азербайджан в сфере возобновляемой энергетики
Бизнес 12:26
Распространение огня в Т/Ц в Баку предотвращено - МЧС
Происшествия 12:25
Строения, расположенные рядом с горящим Т/Ц в Баку, защищены от огня - министр
Происшествия 12:19
В Азербайджане планируется увеличить грузооборот ж/д транспорта
Бизнес 12:08
СМИ: император Японии доложил о предстоящем отречении мифическому основателю династии
Другие страны 11:42
Узбекистан и ОАЭ договорились о проектах на $10 млрд
Бизнес 11:39
Число пострадавших при столкновении автобусов в Нур-Султане достигло 27
Казахстан 11:35
Пожар в т/ц в Баку продолжается (ФОТО/ВИДЕО)
Происшествия 11:35