На ТЭС «Азербайджан» в Мингячевире осуществляются работы по коренной реконструкции (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Расположенная в Мингячевире тепловая электростанция (ТЭС) «Азербайджан», авария на которой в июле прошлого года привела к сбою в энергосистеме страны, согласно распоряжению Президента Ильхама Алиева восстанавливается и реконструируется на самом современном уровне, сообщает во вторник Trend со ссылкой на ОАО «Азерэнержи».

Работы по строительству, реконструкции и реставрации на восьмиблочной ТЭC «Азербайджан», являющейся крупнейшей ТЭС на Южном Кавказе, и обеспечивающей 43 процента потребностей Азербайджана в электроэнергии, ведутся по всем направлениям.

До сегодняшнего дня на шестом энергоблоке были проведены комплексные работы по реконструкции.

Также новыми оборудованием были заменены все элементы введенного в эксплуатацию седьмого блока и первого автотрансформатора. В результате мощность этого блока была увеличена с 250 до 310 мегаватт. Кроме того, были проведены ремонтные работы на установке электролиза и других установках.

В рамках реабилитационной программы предусматривается восстановление и реконструкция в течение трех лет турбин, генераторов, системы релейной защиты, цехов, подстанций, 500- и 330-вольтных воздушных линий, противоаварийной автоматики на ТЭС «Азербайджан».

В рамках реабилитационной программы в течение трех лет на электростанции планируется полностью реконструировать и восстановить турбины, генераторы, релейную систему, цеха, подстанции, 500 и 330- киловольтные воздушные линии и другое оборудование.

Вместе с тем, ведутся работы по строительству моста через Верхне-карабахский канал и дороги, восстановления подземной водопроводной противопожарной системы.

В целом, в результате широкомасштабных работ мощность станции будет увеличена на 380 мегаватт и достигнет двух тысяч мегаватт, будет обеспечена стабильная и надежная работа ТЭС «Азербайджан».

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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