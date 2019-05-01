«Азерэнержи» повышает уровень надежности электростанции «Джануб» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В результате произошедшей третьего июля прошлого года аварии на теплоэлектростанции «Азербайджан» в Мингячевире, которая привела к сбою в энергосистеме страны, был поврежден один из двух автотрансформаторов мощностью 330 кВ на электростанции «Джануб» в городе Ширван, являющейся второй крупной по мощности электростанцией страны, сообщает в среду Trend со ссылкой на ОАО «Азерэнержи»

Данный автотрансформатор был отремонтирован на местном заводе трансформаторов «ATEF2, и установлен на прежнее место.

В результате проведённых работ была повышена надёжность сетей напряжением 330 и 220 кВ, в том числе уровень напряжения в системе собственных нужд возрос с 6 кВ до 6,3 кВ, что, в свою очередь, привело к упрощению пусковых режимов двигателей собственных нужд и повышению надёжности системы резервного энергопитания.

С целью предотвращения утечки воды ремонтируются также резервуар для отстаивания воды и циркуляционные насосы. После ремонта повысится надежность эксплуатации.

В ближайшие дни начнутся восстановительные работы в 110-киловольтном закрытом распределительном устройстве.

Одновременно проводится новая газовая линия протяженностью в 25 километров от газораспределительной станции, расположенной в Гаджигабульском районе, до электростанции «Джануб». С прокладкой нового трубопровода газ будет поступать непосредственно в турбину, и снимет необходимость в использовании компрессоров.

На функционирование двух газовых компрессоров ежемесячно расходовалось семь миллионов кВт/час электроэнергии, и этот сэкономленный объем будет направлен в общую энергосистему.

Также завершается работа по прокладке новой 220-киловольтной линии электропередачи протяженностью 108 километров от электростанции «Джануб» до подстанции «Хырдалан».

Отметим, что в результате реализованных в рамках осуществленной ОАО «Азерэнержи» «Программы реабилитации» работ на котлах, турбинах и другом оборудовании на электростанции «Джануб», производственная мощность электростанции повышена с 520 МВт до 720 МВт, и, тем самым, восстановлена «утраченная» мощность в 200 МВт.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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