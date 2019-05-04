Грузия закупила российский газ впервые с 2017 года

БАКУ /Trend/ - Газ, закупленный «Грузинской корпорацией нефти и газа» в России, был продан в Грузии на аукционе, сообщает Trend в субботу со ссылкой на Первый канал.

В апреле этого года Грузия впервые с 2017 года закупила российский природный газ в объеме шесть миллионов кубометров.

Согласно информации, Грузинская корпорация нефти и газа провела аукцион по 17 лотам различных объемов природного газа. Аукцион был открыт для всех желающих. В итоге из 16 компаний, принявших участие, победителями стали восемь.

Закупленные шесть миллионов кубометров газа составляют около трех процентов газа, потребленного в прошлом месяце, в то время как остальные 97 процентов (177 миллионов кубометров) были приобретены у азербайджанских «SOCAR» и «Шах-Дениз Консорциум»

Согласно энергетическому балансу на 2019 год, утвержденному министерством экономики и устойчивого развития Грузии, закупки газа из России в текущем году больше не предусмотрены.

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