Грузия закупила российский газ впервые с 2017 года

4 мая 2019 13:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Газ, закупленный «Грузинской корпорацией нефти и газа» в России, был продан в Грузии на аукционе, сообщает Trend в субботу со ссылкой на Первый канал.

В апреле этого года Грузия впервые с 2017 года закупила российский природный газ в объеме шесть миллионов кубометров.

Согласно информации, Грузинская корпорация нефти и газа провела аукцион по 17 лотам различных объемов природного газа. Аукцион был открыт для всех желающих. В итоге из 16 компаний, принявших участие, победителями стали восемь.

Закупленные шесть миллионов кубометров газа составляют около трех процентов газа, потребленного в прошлом месяце, в то время как остальные 97 процентов (177 миллионов кубометров) были приобретены у азербайджанских «SOCAR» и «Шах-Дениз Консорциум»

Согласно энергетическому балансу на 2019 год, утвержденному министерством экономики и устойчивого развития Грузии, закупки газа из России в текущем году больше не предусмотрены.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
К 2030 г. ожидается рост конкурентоспособности на рынке труда Азербайджана
Бизнес 14:08
Азербайджану нужны профкадры в сфере предпринимательства - вице-президент НКПР
Бизнес 14:02
В Китае разработали новый катализатор для получения метанола
В мире 13:53
Банковские вклады в Азербайджане теряют свою прибыльность
Финансы 13:26
Посол ЕС об авиационном соглашении с Азербайджаном
Бизнес 13:02
Коренные реформы в Азербайджане способствовали развитию человеческих ресурсов - глава НКПР
Бизнес 12:50
Лента новостей
Азербайджанская нефть подорожала
Энергетика 14:14
В Азербайджане завтра будет до 27 градусов тепла
Общество 14:12
На Шри-Ланке усилили охрану мостов в Коломбо из-за сообщений о новых атаках
В мире 14:10
К 2030 г. ожидается рост конкурентоспособности на рынке труда Азербайджана
Бизнес 14:08
Впервые в Баку меня встречает такое количество людей - Владислав Флярковский (ФОТО)
Культура 14:06
Азербайджану нужны профкадры в сфере предпринимательства - вице-президент НКПР
Бизнес 14:02
Американский эксперт: Армения своими действиями может разбудить «спящего дракона»
Нагорно-карабахский конфликт 13:56
В Китае разработали новый катализатор для получения метанола
В мире 13:53
Во Франции зарегистрированы 33 списка кандидатов на выборах в Европарламент
В мире 13:35