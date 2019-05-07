Грузия увеличила экспорт электричества

7 мая 2019 17:50 (UTC+04:00)

Баку/Trend/ - Грузия начала экспорт электроэнергии в Турцию и Россию, сообщает Trend во вторник со ссылкой на apsny.ge

С мая 2019 года Грузия начала экспорт электроэнергии в Россию и Турцию. Ежедневный объем экспорта на сегодняшний день составляет 2,78 миллиона КВт/ч в Турцию и 2,61 миллиона КВт/ч в Россию.

Увеличение выработки электроэнергии на грузинских ГЭС – причина начала экспорта.

"В этом году из Грузии запланирован экспорт электроэнергии до 700 миллионов КВтч, что в четыре раза меньше импорта. Импорт электроэнергии в Грузию не понадобится только в мае-июле", - сказано в прогнозном балансе, утвержденном министерством экономики Грузии.

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