Баку может принять 24-ый Всемирный нефтяной конгресс

8 мая 2019 12:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан может принять 24-ый Всемирный нефтяной конгресс в 2023 году.

Об этом, как передает Trend, сказал в среду министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов на заседании Национального нефтяного комитета в Баку.

Министр отметил, что на Национальный нефтяной комитет выпадает большая ответственность в плане получения Баку поддержки для проведения этого мероприятия.

В свою очередь, заместитель министра энергетики Азербайджана Эльнур Солтанов в ходе своего выступления отметил, что кандидатура города, где пройдет 24-ый Всемирный нефтяной конгресс, будет определена путем тайного голосования в июне этого города в Санкт-Петербурге (Россия). Кроме Азербайджана свои кандидатуры выставили Канада, ОАЭ, Аргентина и Казахстан.

Отметим, что Всемирный нефтяной конгресс – одно из важнейших событий в нефтегазовой индустрии, проводимое Постоянным Советом Всемирного нефтяного конгресса (WPC). Раз в три года тысячи специалистов со всего мира собираются на этом форуме, чтобы познакомиться с самыми современными технологиями нефтегазодобычи и методами управления этим бизнесом.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

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