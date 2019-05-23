Премьер Греции: IGB может быть расширен до Сербии и Румынии

БАКУ /Trend/ - Интерконнектор Греция-Болгария (IGB), который предусматривает транспортировку азербайджанского газа в Болгарию, может быть расширен до Сербии и Румынии.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал премьер-министр Греции Алексис Ципрас во время церемонии закладки фундамента IGB, которая состоялась 22 мая в Кирково (Болгария).

«Этот интерконнектор может быть продлен до Сербии через интерконнектор Сербия – Болгария и до Румынии - через интерконнектор Болгария-Румыния, что поможет этим странам диверсифицировать маршруты и источники поставок энергоресурсов», - сказал премьер.

Ципрас отметил, что энергетическая безопасность и диверсификация энергоисточников остаются важным приоритетом для Юго-Восточной Европы, Восточного Средиземноморья и всей Европы.

Трансадриатический трубопровод (TAP), IGB, Вертикальный коридор, трубопровод EastMed - это проекты, которые усиливают экономическую и геополитическую роль Греции, Болгарии и региона в целом, добавил он.

Отметим, что IGB - это газопровод, который позволит Болгарии получать азербайджанский газ, в частности, добытый со второй стадии газоконденсатного месторождения "Шах Дениз". IGB будет подключен к ТАР, по которому газ со второй стадии месторождения "Шах Дениз" будет поставляться на европейские рынки.

Первоначальная мощность IGB составит три миллиарда кубометров газа.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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