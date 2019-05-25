TANAP получил международную награду за выдающиеся достижения в области корпоративной социальной ответственности

25 мая 2019 12:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - TANAP получил международную награду "За выдающиеся достижения в области корпоративной социальной ответственности" в категории "Устойчивое развитие" (The International CSR Excellence Award), сообщает в субботу Trend со ссылкой на консорциум.

Как сообщается, награда вручена за инвестиционные проекты и проекты развития, финансируемые в рамках Социальной и экологической инвестиционной программы (SEİP).

Награда была вручена независимым жюри, которое оценивает самые успешные и престижные проекты социальной ответственности в сфере общественных услуг во всем мире, говорится в сообщении консорциума.

Отметим, что пока TANAP действует до города Эскишехир, где газ передается покупателю – компании «Боташ» и попадает в ее внутреннюю газотранспортную сеть.

На востоке TANAP соединен с расширенным Южно-Кавказским газопроводом, который берет начало на Сангачальском газовом терминале недалеко от Баку.

После ввода в строй второй очереди TANAP- от Эскишехир до греческой границы, он будет соединен со строящимся Трансадриатическим газопроводом (TAP), по которому начнутся поставки шахденизского газа в Европу.

Все три линии – части проекта «Южный газовый коридор», который предусматривает транспортировку газа с азербайджанского месторождения «Шах Дениз» в Европу.

Первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP составляет 16 миллиардов кубических метров газа в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное - в Европу. После завершения строительства TAP газ поступит в Европу приблизительно в начале 2020 года.

Долевое распределение акционеров TANAP выглядит следующим образом: ЗАО «Южный газовый коридор» - 51 процент, SOCAR Turkey Enerji - семь процентов, Botas - 30 процентов, BP - 12 процентов.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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