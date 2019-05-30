Добыча газа в Каспийском регионе увеличится на 54% - «Газовый ОПЕК»

БАКУ /Trend/ - Ожидается, что к 2040 году добыча газа в Каспийском регионе увеличится на 54 процентов.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал Генеральный секретарь Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) Юрий Сентюрин в ходе конференции Caspian Oil and Gas в Баку.

Генсек ФСЭГ отметил, что положительная динамика спроса на природный газ является фундаментальным фактором, влияющим на усилия стран Прикаспийского региона по расширению своих производственных мощностей и развитию экспортной инфраструктуры.

«Согласно прогнозам, Каспийский регион увеличит добычу газа на 54 процента. Азербайджан, Иран, Казахстан, Россия и Туркменистан, то есть все прикаспийские страны, будут основными участниками впечатляющего увеличения добычи газа, учитывая большое количество проектов, которые уже реализуются. У региона хорошие перспективы для увеличения экспорта трубопроводного газа за счет поставок на новые рынки, такие как Афганистан, Индия, Пакистан, конечно же, Европа, и расширения существующих инфраструктур в направлении Китая и Турции», - сказал Сентюрин.

Генсек ФСЭГ отметил, что Европа диверсифицирует свои источники поставок энергоресурсов с помощью «Южного газового коридора», который в настоящее время находится в стадии строительства.

«Каспийская газовая промышленность уверенно позиционирует себя на рынках. ФСЭГ высоко оценивает вклад этого региона в стабильность мирового газового рынка», - сказал Сентюрин.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

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