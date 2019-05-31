Оставшаяся часть TANAP будет заполнена газом в ближайшие недели (Эксклюзив)

31 мая 2019 16:17 (UTC+04:00)

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