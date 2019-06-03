Fitch: Добыча газа в Азербайджане вырастет

БАКУ /Trend/ - Цены на нефть в этом году ожидаются на уровне 65 долларов, сказала Trend директор суверенных фондов Fitch Ratings в Европе Марина Стефани.

По ее словам, в следующем году цена на нефть будет на уровне 62,5 доллара.

Эксперт также отметила, что добыча газа в стране будет расти благодаря добыче со второй стадии разработки месторождения "Шах Дениз".

Отметим, что контракт на разработку морского месторождения "Шах Дениз" был подписан четвертого июня 1996 года.

В соответствии с подписанными 17 декабря 2013 года в Баку документами, контракт по разработке "Шах Дениз" был продлен с 2036 года до 2048 года, а долевое участие SOCAR и BP (оператор проекта) в проекте увеличилось до 16,7 процента и 28,8 процента соответственно.

Долевое распределение среди участников соглашения: BP (оператор) -28,8 процента, AzSD - 10 процентов, SGC Upstream - 6,7 процента, Petronas - 15,5 процента, Lukoil - 10 процентов, NICO - 10 процентов и TPAO -19 процентов.

Доказанные запасы месторождения составляют 1,2 триллиона кубометров газа и 240 миллионов тонн конденсата.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Талех Агавердиев)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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