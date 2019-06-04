SOCAR огласила доходы от деятельности в зарубежных странах

4 июня 2019 18:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Доходы азербайджанской госкомпании SOCAR по итогам 2018 года составили 111,198 миллиарда манатов, что на 16,7 процента больше показателя предшествующего года (92,6 миллиарда манатов), сообщает Trend со ссылкой на консолидированный финансовый отчет компании за 2018 год.

Доходы госкомпании, полученные в Азербайджане, составили 6,6 миллиарда манатов, против 5,38 миллиарда манатов в 2017 году.

От деятельности в Швейцарии доходы SOCAR в 2018 году составили 94,5 миллиарда манатов, против 78,63 миллиарда манатов в 2017 году.

В отчете отмечается, что доходы компании от деятельности в Турции составили 4,97 миллиарда манатов, против 4,925 миллиарда манатов.

В рамках деятельности в Объединенных Арабских Эмиратах доходы SOCAR составили 2,3 миллиарда манатов, против 1,3 миллиарда манатов, от деятельности в Грузии – 1,1 миллиарда манатов против 1,2 миллиарда манатов.

По другим странам доходы SOCAR в прошлом году составили 1,6 миллиарда манатов, против 1,12 миллиарда манатов в предшествующем году.

В настоящее время SOCAR является единственным в стране производителем нефтепродуктов, а также оперирует более чем 370 автозаправочными станциями в Швейцарии, Грузии, Румынии и Украине.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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