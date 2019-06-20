Завершена передача Азербайджану буровой установки Satti

БАКУ /Trend/ - Национальная компания Казахстана «КазМунайГаз» завершила передачу казахстанской самоподъемной плавучей буровой установки Satti Азербайджану, сообщает Trend в четверг со ссылкой на пресс-службу «КазМунайГаз».

19 июня в Баку состоялась официальная церемония приема установки. Сообщается, что в мероприятии приняли участие председатель правления «КазМунайГаз» Алик Айдарбаев и президент госнефтекомпании SOCAR Ровнаг Абдуллаев.

По словам Алика Айдарбаева, проекты подобного рода являются символом дружбы и конструктивного сотрудничества двух компаний.

«Мы намерены и дальше развивать совместную деятельность с нашими партнерами и поддерживать общие проекты. Это ведет не только к расширению возможностей обеих сторон, но и позволяет повышать компетенции и конкурентоспособность казахстанского нефтегазового сектора», - добавил Айдарбаев.

Буровая установка Satti - это первая платформа, построенная целиком в Казахстане. Она строилась в течение трех лет по американским технологиям на двух верфях. Установка предназначена для проведения буровых работ в Каспийском море на глубине до 80 метров

Сформирована казахстано-азербайджанская команда специалистов, которая будет участвовать в бурении и оказывать техническую поддержку.

Как сообщал Trend ранее, стороны договорились о передаче установки в феврале текущего года, а сам процесс передачи был запущен 14 июня.

(Автор: Наргиз Садыхова)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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