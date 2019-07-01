Deloitte: TAP поможет Албании стать газовым хабом на Западных Балканах

1 июля 2019 10:23 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Трансадриатический трубопровод (TAP), который предусматривает транспортировку азербайджанского газа в Европу, поможет Албании стать газовым хабом на Западных Балканах.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в бюллетене о налогах в нефтегазовую сферу, подготовленном британской аудиторской компанией Deloitte.

«Ожидается, что ТАР, который планируется ввести в эксплуатацию в 2020 году, будет играть важную роль в развитии энергетического рынка Албании и достижении цели страны стать газовым хабом на Западных Балканах. ТАР является крупнейшим проектом в Албании по объёмам прямых иностранных инвестиций, и его протяженность на суше и на море в Албании составит около 215 и 37 километров, соответственно. Правительство Албании утвердило Национальный генеральный план по газификации, открывающий путь для значительных частных инвестиций в строительство газовой инфраструктуры», - говорится в бюллетене.

Как отмечается, в Албании имеются возможности для инвестиций транснациональных нефтегазовых компаний.

Отметим, что ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор".

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубометров газа в год с возможностью ее удвоения.

Ожидается, что строительство TAP будет завершено в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первый азербайджанский газ попал в Европу.

Протяженность трубопровода составляет 878 километров, из которых 550 километров будут проложены по территории Греции, 215 километров - Албании, 105 километров - по дну Адриатического моря и восемь километров - по территории Италии.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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