Стоимость реализации проекта TANAP оказалась ниже $7 млрд

БАКУ/Trend/ - Стоимость реализации проекта Трансанатолийского трубопровода (TANAP) оказалась ниже семи миллиардов долларов, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на азербайджанскую Госкомпанию SOCAR.

«При принятии окончательного инвестиционного соглашения, общие затраты на проект были оценены в размере 11,7 миллиарда долларов. Но в результате принятия решений по купле-продаже в ходе реализации проекта в выгодный момент и в результате максимального повышения выгоды по управлению проектом, удалось завершить проект за суму менее семи миллиардов долларов», - говориться в сообщении.

Как сказал президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев, слова которого приводятся в сообщении, сегодня Азербайджан еще раз показал всему миру, что он способен своевременно и высокой выгодностью реализовать сложные транснациональные проекты не только внутри страны, но и за ее пределами.

«В ходе реализации проекта TANAP вместе со своими партнерами, SOCAR удалось снизить общие затраты на проект на 40 процентов сэкономив около 5 миллиардов долларов», - сказал Абдуллаев.

Отметим, что первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP составляет 16 миллиардов кубических метров газа в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное - в Европу. После завершения строительства TAP газ поступит в Европу приблизительно в начале 2020 года.

Долевое распределение акционеров TANAP выглядит следующим образом: ЗАО "Южный газовый коридор" - 51 процент, SOCAR Turkey Enerji - семь процентов, Botas - 30 процентов, BP - 12 процентов.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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