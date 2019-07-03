В Казахстане завершено строительство 50% протяженности газопровода «Сары-арка»

БАКУ /Trend/ - По состоянию на первое июля текущего года в соответствии с утвержденным графиком выполнена сварка условной половины линейной части трубопровода «Сары-арка» протяженностью 508 километров, сообщает Trend в среду со ссылкой на пресс-службу "КазСтройСервис".

В рамках проекта производится строительство одной газоизмерительной и пяти газораспределительных станций, монтаж 40 крановых узлов, семи узлов приема-запуска очистительных устройств, свыше 200 километров высоковольтных линий, двух площадок для складирования труб аварийного запаса, более 60 километров подъездных дорог.

В настоящее время набран темп сварочных работ, являющийся рекордным для Казахстана. Так, использование четырех усиленных сварочных комплексов CRC Evans позволяет проводить сварку до 720 стыков или 8,5 километров в сутки. Эта технология позволяет значительно сократить время строительства. Работы в основном выполняются высококвалифицированными специалистами Казахстана.

Для своевременной реализации проекта «КазСтройСервис» мобилизовал персонал в количестве 2190 человек. В пик строительных работ (июль-август) на объекте будет задействовано до четырех тысяч человек.

Напомним, АО «НГСК «КазСтройСервис» осуществляет реализацию проекта по строительству газопровода «Сары-арка» с начала 2019 года. Проект инициирован первым президентом Казахстана, Елбасы, Нурсултаном Назарбаевым.

Общая протяженность газопровода с диаметром трубы 820 миллиметров по маршруту Кызылорда – Жезказган – Караганда – Темиртау – Нур-Султан составляет 1061 километров. Завершить сварочные работы линейной части газопровода планируется в октябре 2019 года.

АО «НГСК «КазСтройСервис» является одной из ведущих подрядных организаций на территории стран СНГ со значительным присутствием в Казахстане, Индии, Таиланде, а также на потенциальных рынках Ближнего Востока. Это технологически направленная компания в области проектирования, поставок и строительства, имеющая опыт строительства трубопроводов для транспортировки нефти и газа, компрессорных станций, НПЗ и промышленных проектов.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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