Азербайджанская нефть подешевела

3 июля 2019 19:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений “Азери-Чираг-Гюнешли”, на базисе CIF в итальянском порту Аугуста второго июля составила 64,72 доллара за баррель, что на 2,95 доллара ниже показателя пятницы, сообщил в среду Trend источник из нефтегазового рынка страны.

На базисе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light во вторник составила 63,90 доллара за баррель, что на 2,98 доллара ниже предыдущего показателя. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует этот сорт нефти по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также в грузинский порт Батуми – по железной дороге.

Азербайджан также продает свою нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку-Новороссийск. Цена URALS с отгрузкой из порта во вторник составила 60,52 доллара за баррель, что на 2,65 доллара меньше по сравнению с предыдущим показателем.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемого в Северном море, второго июля составила 62,69 доллара за баррель, что на 2,45 доллара ниже предыдущего показателя.

Официальный курс на третье июля составляет 1,7 AZN/USD.

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