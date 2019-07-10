100% труб TAP в Греции и Албании будут закопаны в землю к концу 2019 года

10 июля 2019 12:07 (UTC+04:00)

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