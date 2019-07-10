Запасы нефти в США за неделю снизились на 9,5 млн баррелей

10 июля 2019 22:13 (UTC+04:00)

Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю сократились на 9,5 млн баррелей и на 5 июля составили 458,99 млн баррелей, сообщает Министерство энергетики США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

При этом аналитики ожидали снижения запасов на 2,9 млн баррелей.

На фоне выхода данных по запасам котировки фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2019 года на бирже ICE в Лондоне на 17:48 мск выросли до $66,06 за баррель, что на 1,93% выше уровня открытия торгов.

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