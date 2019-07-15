"Узбекнефтегаз" прекратит разработку месторождений с трудноизвлекаемыми запасами нефти

15 июля 2019 20:30 (UTC+04:00)

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