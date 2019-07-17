Крупнейшая нефтегазовая компания Узбекистана будет преобразова в независимое юридическое лицо

17 июля 2019 10:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Крупнейшее государственное предприятие Узбекистана – нефтегазовая компания «Узбекнефтегаз» будет реструктуризировано в целях повышения его долгосрочной устойчивости и кредитного качества после принятия правительством страны решения о реализации Плана корпоративной реорганизации, подготовленного при поддержке Азиатского банка развития (АБР), сообщает Trend в среду со ссылкой на пресс-службу банка.

О принятии этого решения было объявлено в Указе Президента Узбекистана от 10 июля, и оно является частью серии комплексных реформ в энергетическом секторе, проводимых в Узбекистане с целью повышения устойчивости страны к внешним экономическим потрясениям и ускорения экономического роста.

Финансовая устойчивость «Узбекнефтегаз» имеет важное значение для экономики и энергетического сектора страны. Компания обеспечивает более 80 процентов энергии и электричества в Узбекистане, обеспечивает почти 20 процентов налоговых поступлений страны и производит 10 процентов валового внутреннего продукта.

В 2018 году правительство Узбекистана обратилось к АБР с просьбой о предоставлении технического содействия в целях разработки плана корпоративной реорганизации АК «Узбекнефтегаз» для повышения прозрачности финансовой отчетности, финансовой дисциплины, эффективности и производительности.

Согласно условиям плана реорганизации, «Узбекнефтегаз» будет преобразован в корпоративное юридическое лицо, которое будет управляться независимо с улучшенными структурами общего и финансового управления. Между тем, «Узтрансгаз», дочерняя компания АК «Узбекнефтегаз», ответственная за транспортировку газа в Узбекистане, будет отделена от материнской компании и будет функционировать как отдельная организация. Ожидается, что этот шаг устранит любой конфликт интересов между производителями и поставщиками газа, одновременно улучшая прозрачность.

Преобразование АК «Узбекнефтегаз» приведет компанию в соответствие с международными стандартами финансовой отчетности, аудита и управления, которые, как ожидается, улучшат ее способность привлекать капитал от международных инвесторов для финансирования расширения и модернизации ее газотранспортной сети.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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